Татар-информ

21 июля 2019, 17:03

Экономика и финансыЗдоровье и среда

В России подорожает красная икра

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Экономика и финансыЗдоровье и среда

В России подорожает красная икра

В настоящее время сахалинская горбуша продается по 320-380 рублей за кг, камчатская кета — по 390-410 рублей, сима — по 550-570 рублей.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В этом году цены на красную рыбу и икру в России вырастут на 25-30%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева.

«Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза», — заявил он.

Он отметил, что в настоящее время сахалинская горбуша продается по 320-380 рублей за кг, камчатская кета — по 390-410 рублей, сима — по 550-570 рублей. 

По словам эксперта, по мере нарастания уловов цена лососей будет снижаться, но достижение рекордов 2018 года по вылову исключено.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что, по данным ВЦИОМ, больше половины россиян предпочтут мясо рыбе.

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