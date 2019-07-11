ВЦИОМ: Россияне предпочитают мясо рыбе

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Больше половины (53%) россиян предпочтут заказать в ресторане мясо, и только 11% — рыбу, следует из данных опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает РИА Новости.

17% респондентов при этом выбрали бы блюда из птицы, 10% — из морепродуктов, а 7% отдали предпочтение вегетарианским блюдам.

Несмотря на выбор, более половины (55%) опрошенных едят рыбу чаще, чем один раз в месяц. 14% россиян делают это раз в месяц, 16% — и того реже. Кроме того, 15% респондентов вообще не едят рыбу и блюда из нее.

Среди причин для отказа от рыбы россияне называют нелюбовь к вкусу, высокую цену и неумение готовить соответствующие блюда.

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