Ученые заявили о вреде летних каникул для школьников

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Ученые из США заявили, что длительные летние каникулы плохо влияют на психику школьников и преподавателей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на MedikForum.

Отмечается, что перед походом в школу в сентябре большинство из них переживают сильный стресс.

По словам специалистов, такие переживания провоцируют снижение работоспособности и падение успеваемости учеников. Также многие школьники начинают болеть болезнями, которые обычно встречаются у взрослых — у них повышается артериальное давление и происходят сбои в работе нервной системы.

В связи с этим врачи посоветовали уменьшить длительность каникул, а также обратиться к психологу перед началом учебного года.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что более трети российских школьников проведут летние каникулы на даче или в деревне.

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