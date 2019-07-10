Опрос: Больше трети российских школьников проведут летние каникулы в деревне или на даче

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Более трети российских школьников будут отдыхать летом на даче или в деревне. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный порталом Superjob.

«Деревня или дача являются самым популярным местом, куда родители отправляют детей на отдых (31%)», — сообщается в материалах, опубликованных на портале по поиску работы.

Также около 25% опрошенных родителей рассказали о том, что летние каникулы их дети проведут дома.

На курортах Черноморского побережья и в летних оздоровительных лагерях отдохнут 16% детей. Около 6% школьников свои летние каникулы проведут в российских городах, и лишь 5% опрошенных родителей решили отправить своих детей за границу, выяснили аналитики портала.

Опрос был проведен с 1 по 4 июля среди 1 тыс. родителей детей школьного возраста из всех регионов России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.