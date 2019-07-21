В Спасском районе мальчиков рождается больше

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). 57 младенцев родилось в первом полугодии 2019 года в Спасском районе. Причем, лидерство удерживают мальчики – их родилось более тридцати, пишет газета «Яна тормыш».



Специалисты отдела ЗАГС отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года родилось больше на одного ребенка.



Среди редких имен, которыми родители назвали своих детей, – Ермак и Злата. А самыми популярными стали имена Анна, Михаил, Екатерина, Амир, Марсель и другие.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на тринадцать снизилось количество смертей, уменьшилось также количество разводов.



Так, брачный союз расторгли 20 пар (за первое полугодие 2018 года – 28). Брачные союзы заключили 36 пар – на четыре больше, чем в прошлом году.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самым редким именем новорожденного в Казани стало имя Иван.

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