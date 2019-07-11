Татар-информ

11 июля 2019, 20:52

Общество

Самым редким именем новорожденного в Казани стало имя Иван

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Общество

Самым редким именем новорожденного в Казани стало имя Иван

Названы самые редкие и самые популярные имена новорожденных казанцев прошлой недели.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Лев Диденко). Одним из самых редких имен новорожденных казанцев прошлой недели стало имя Иван. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также среди самых редких имен были названы Эмма, Кир, Даян, Оливия, Афина, Сулейман. Самыми популярными именами на прошлой неделе стали Артем, Ева, Лейла, Ульяна, Тимур, Артур, Алиса, Милана.

Всего в казанских отделах ЗАГС на прошлой неделе было зарегистрировано появление 454 детей: 240 мальчиков и 214 девочек. Самой молодой маме прошлой недели было 18 лет. Самой зрелой маме исполнилось 48 лет.

За прошлую неделю свой брак официально зарегистрировали 274 пары.
 

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