Татар-информ

20 июля 2019, 18:30

Здоровье и среда

Медики предупредили об опасности популярных в России детокс-диет

Рекомендуем

Здоровье и среда

Медики предупредили об опасности популярных в России детокс-диет

Специалисты посоветовали не стимулировать процессы детоксикации организма.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Популярные сейчас в России детокс-диеты могут быть опасны для здоровья придерживающихся их людей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на мнение специалистов.

Так, основатель «Пошаговой инструкции правильного питания» врач-эндокринолог Вадим Крылов заметил, что многие варианты подобных рационов предполагают употребление в больших количествах соков и смузи. «Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление», – подчеркнул эксперт и добавил, что гималайская соль сама часто содержит токсины.

При этом медленных углеводов в таких диетах мало, а их недостаток может привести к упадку сил, резкой потере веса и иным проблемам. Стимулировать же процессы детоксикации организма не следует, объяснил он.

С ним солидаризировался нутрициолог Алексей Калинчев. По его мнению, все «выводящие шлаки» диеты предполагают обман со стороны их разработчиков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетолог рассказала об абстиненции после отказа от сахара

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Дожди и грозы вновь придут в Татарстан
Новости дня
18:30
Медики предупредили об опасности популярных в России детокс-диет
18:00
В Набережных Челнах застройщик жилья для обманутых дольщиков приступил к внутренним работам

Свои квартиры ждут 224 челнинские семьи, которые вложили средства в три недостроенных дома.

17:35
В Альметьевске на котельной разместят медиаинсталляцию, работающую с помощью приложения на телефоне

Первую в России постоянно действующую медиаинсталляцию в рамках проекта «Сказка о золотых яблоках» запустят ко Дню нефтянника.

17:20
В Набережных Челнах капитальный ремонт Старосармановской улицы планируют завершить досрочно

Всего на БСИ действует около 300 предприятий, которые формируют 14% общегородского объема производства продукции.

17:00
Лекции, мастер-классы и ярмарка ремесел: старообрядческий форум пройдет в Казани

Духовно-просветительское мероприятие приурочено к 440-летию явления Казанской иконы Божией Матери.

16:42
Более 2 тыс. человек приняли участие в тренировке по боксу на площади Тысячелетия в Казани

В столице Татарстана прошла акция в поддержку самой масштабной открытой тренировки по боксу, которая пройдет 22 июля в Москве.

16:28
Исследователи изучили влияние гипертонии на риск инфаркта и инсульта
16:12
В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль функциональных тренировок от «Зеленого фитнеса»

Гостей фестиваля ожидают мастер-классы по танцам, музыкальный сет от DJ FAN, розыгрыш топливных карт и подарков.

15:53
В Набережных Челнах в арт-лабиринте для участников провели экскурсию под светом ручных фонарей

Посетители смогли посмотреть фотовыставку «50×50», в которую вошли полсотни уникальных снимков и работы местных живописцев.

15:10
Минздрав РФ подготовил проект медкарты пациента с ВИЧ
14:42
Правительство России одобрило создание единого портала с данными о жителях страны
14:28
Первым соперником ХК «Динамо-Казань» в европейском турнире станет «Пари Сен Жермен»

Сильнейший клубный турнир Европы среди мужских команд EHL Men KO16 пройдет осенью в Барселоне.

13:58
На III Всероссийской спартакиаде инвалидов в Йошкар-Оле татарстанцы завоевали 17 медалей

Спортсмены из Татарстана с ограниченными возможностями здоровья отличились в легкой атлетике, настольном теннисе и плавании.

13:44
Татарстан вырвался в лидеры среди регионов ПФО по обеспечению занятости инвалидов

Всего в республике насчитывается 88,6 тыс. инвалидов трудоспособного возраста.

13:18
IV Всероссийская спартакиада инвалидов состоится в Казани

В Йошкар-Оле состоялась передача символического знамени состязаний Татарстану.

12:56
Дожди и грозы вновь придут в Татарстан

Погода в республике изменится под воздействием атмосферных фронтов.

12:46
Исследователи выяснили, какой синдром предшествует развитию рака
12:20
Археолог: Изучение найденных в Аксубаевском районе останков может занять год или полтора

Специалисты вывезли останки 150 человек, захороненных в X–XIV веках на Старокиязлинском могильнике.

11:58
Минфин России предложил упростить самозанятым доступ к закупкам госкомпаний
11:38
Три игрока «Рубина» на правах аренды перешли в клубы ФНЛ и ПФЛ

Соглашения футболистов будут действительны до 31 мая будущего года.

11:04
В «Рубине» заявили, что встреча с «Ахматом» пройдет на Центральном стадионе

Первый домашний матч сезона казанский клуб проведет 29 июля.

10:59
Пожилая жительница Татарстана отдала аферистам 3 млн кредитных денег ради компенсации за БАДы

Мошенник, представившись следователем, убедил 69-летнюю жительницу Пестрецов, что ей полагается компенсация за ранее приобретенные биодобавки.

10:52
В Автограде из-за Кубка Ильнура Закарина перекроют проспект Хасана Туфана

Власти города рекомендуют автомобилистам заранее продумать объездные маршруты.

10:18
Стал известны наименее востребованные в России профессии
09:43
Лагерь «Лучистый» в Крыму отказался принимать детей из Татарстана, которых выписали после отравления

Дети вернутся домой чартерным рейсом уже в это воскресенье.

События