Медики предупредили об опасности популярных в России детокс-диет

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Популярные сейчас в России детокс-диеты могут быть опасны для здоровья придерживающихся их людей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на мнение специалистов.

Так, основатель «Пошаговой инструкции правильного питания» врач-эндокринолог Вадим Крылов заметил, что многие варианты подобных рационов предполагают употребление в больших количествах соков и смузи. «Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление», – подчеркнул эксперт и добавил, что гималайская соль сама часто содержит токсины.

При этом медленных углеводов в таких диетах мало, а их недостаток может привести к упадку сил, резкой потере веса и иным проблемам. Стимулировать же процессы детоксикации организма не следует, объяснил он.

С ним солидаризировался нутрициолог Алексей Калинчев. По его мнению, все «выводящие шлаки» диеты предполагают обман со стороны их разработчиков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетолог рассказала об абстиненции после отказа от сахара.

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