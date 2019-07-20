Исследователи выяснили, какой синдром предшествует развитию рака

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Зачастую развитию онкологического заболевания предшествует проявление так называемого синдрома разбитого сердца (иначе – кардиомиопатии такоцубо). К такому выводу пришли американские кардиологи, пишет «Российская газета» со ссылкой на Journal of the American Heart Association.

К внезапному развитию острой сердечной недостаточности часто приводит эмоциональный или физический стресс, вызванный как печальными (например, потерей близкого человека), так и радостными (например, свадьбой) событиями. По внешним признакам синдром разбитого сердца напоминает сердечный приступ: наблюдаются боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка.

Изучив данные 1600 добровольцев, медики выяснили, что у каждого шестого пациента, столкнувшегося с кардиомиопатией такоцубо, через некоторое время был выявлен рак. При этом связь между этими двумя заболеваниями пока не прояснена до конца.

«<…> паниковать не стоит, просто обследуйте свой организм, если вы пережили сильнейшее потрясение», – посоветовали врачи в связи с полученными ими новыми данными.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что натуральные соки оказались способны увеличивать риск развития рака.

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