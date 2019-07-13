Татар-информ

13 июля 2019, 12:50

ОбществоЗдоровье и среда

Минздрав России поручил регионам ликвидировать дефицит врачей

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ОбществоЗдоровье и среда

Минздрав России поручил регионам ликвидировать дефицит врачей

Региональным властям рекомендовано расширить практику целевого обучения студентов старших курсов медвузов.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения РФ поручило регионам России разработать дорожную карту по краткосрочным и среднесрочным мерам по каждой медицинской специальности для решения проблемы дефицита персонала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Об этом шла речь на прошедшем накануне с использованием видеосвязи селекторном совещания с участием руководителей субъектов Федерации, региональных министров и ректоров медицинских вузов, которое провела глава Минздрава Вероника Скворцова.

При разработке дорожной карты следует использовать «специально созданные механизмы целевого приема на бюджетные места вузов, программы “Земский доктор и фельдшер“, а также целевого обучения на старших курсах, первичной переподготовки кадров, эффективного трудоустройства», отметили в ведомстве.

Региональным властям также рекомендовано расширить практику целевого обучения студентов старших курсов медицинских вузов с дополнительной социальной поддержкой и скорректировать заявку на целевую подготовку на 2020 год с учетом реальной потребности в кадрах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в текущем году 300 абитуриентов смогут поступить в медвузы Татарстана по целевым направлениям

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