Татар-информ

20 июля 2019, 14:28

Спорт

Первым соперником ХК «Динамо-Казань» в европейском турнире станет «Пари Сен Жермен»

Рекомендуем

Спорт

Первым соперником ХК «Динамо-Казань» в европейском турнире станет «Пари Сен Жермен»

Фото: архив/Александр Эшкинин

Сильнейший клубный турнир Европы среди мужских команд EHL Men KO16 пройдет осенью в Барселоне.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Первым соперником «Динамо-Казани» на сильнейшем клубном турнире Европы среди мужских команд по хоккею на траве EHL Men KO16 этой осенью станет французский «Пари Сен Жермен». Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Как передавало ранее ИА «Татар-информ», состязания пройдут в Барселоне на стадионе «Пау Негре» с 4 по 6 октября. Организован подобный турнир будет впервые.

Соперник казанской команды был определен в ходе состоявшейся накануне в столице Каталонии жеребьевки стадии КО16 Европейской хоккейной лиги сезона 2019-2020 годов.

16 команд из 11 стран сыграют друг с другом 4 и 5 октября. Восемь победителей встретятся еще раз 6-го числа, а проигравшие проведут классификационные матчи. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На III Всероссийской спартакиаде инвалидов в Йошкар-Оле татарстанцы завоевали 17 медалей
Новости дня
15:10
Минздрав РФ подготовил проект медкарты пациента с ВИЧ
14:42
Правительство России одобрило создание единого портала с данными о жителях страны
14:28
Первым соперником ХК «Динамо-Казань» в европейском турнире станет «Пари Сен Жермен»

Сильнейший клубный турнир Европы среди мужских команд EHL Men KO16 пройдет осенью в Барселоне.

13:58
На III Всероссийской спартакиаде инвалидов в Йошкар-Оле татарстанцы завоевали 17 медалей

Спортсмены из Татарстана с ограниченными возможностями здоровья отличились в легкой атлетике, настольном теннисе и плавании.

13:44
Татарстан вырвался в лидеры среди регионов ПФО по обеспечению занятости инвалидов

Всего в республике насчитывается 88,6 тыс. инвалидов трудоспособного возраста.

13:18
IV Всероссийская спартакиада инвалидов состоится в Казани

В Йошкар-Оле состоялась передача символического знамени состязаний Татарстану.

12:56
Дожди и грозы вновь придут в Татарстан

Погода в республике изменится под воздействием атмосферных фронтов.

12:46
Исследователи выяснили, какой синдром предшествует развитию рака
12:20
Археолог: Изучение найденных в Аксубаевском районе останков может занять год или полтора

Специалисты вывезли останки 150 человек, захороненных в X–XIV веках на Старокиязлинском могильнике.

11:58
Минфин России предложил упростить самозанятым доступ к закупкам госкомпаний
11:38
Три игрока «Рубина» на правах аренды перешли в клубы ФНЛ и ПФЛ

Соглашения футболистов будут действительны до 31 мая будущего года.

11:04
В «Рубине» заявили, что встреча с «Ахматом» пройдет на Центральном стадионе

Первый домашний матч сезона казанский клуб проведет 29 июля.

10:59
Пожилая жительница Татарстана отдала аферистам 3 млн кредитных денег ради компенсации за БАДы

Мошенник, представившись следователем, убедил 69-летнюю жительницу Пестрецов, что ей полагается компенсация за ранее приобретенные биодобавки.

10:52
В Автограде из-за Кубка Ильнура Закарина перекроют проспект Хасана Туфана

Власти города рекомендуют автомобилистам заранее продумать объездные маршруты.

10:18
Стал известны наименее востребованные в России профессии
09:43
Лагерь «Лучистый» в Крыму отказался принимать детей из Татарстана, которых выписали после отравления

Дети вернутся домой чартерным рейсом уже в это воскресенье.

09:40
В Москве покажут фрагмент сериала «Зулейха открывает глаза»

Премьерный показ состоится в рамках литературно-театрального фестиваля «БеспринцЫпные чтения».

09:00
Певчие коллективы и танцоры выступят на фестивале православной культуры «София 2019» в Москве
08:00
Татарстанским работодателям выделят более 9 млн рублей на оплату труда инвалидов

В 2019 году в Татарстане трудоустроят 983 человека с ограниченными возможностями здоровья.

07:09
В Нижнекамске детей с диабетом будут бесплатно обследовать в частной клинике

Уточнить по поводу лекарственного обеспечения можно в контакт-центре здравоохранения Нижнекамского района по телефону: 8 (8555) 47-58-28.

06:21
В Зеленодольске стартовала кампания по ликвидации незаконных построек

В июле текущего года на улице Жукова специалисты «болгарками» срезали запоры с гаражных дверей и из 27 самовольных строений снесли три.

05:40
В Заинске после капремонта к осени этого года откроется сразу несколько объектов

Ремонтные работы на средства районного и республиканского бюджетов кипят в образовательных учреждениях сел Нижнее Бишево, Кадырово, Аксарино.

04:24
У центрального водоема Бугульмы раздавали конфеты за правильные ответы по истории Татарстана

Участники мероприятия еще раз вспомнили, что в республике 45 муниципалитетов, а букв, обозначающих специфически татарские звуки, всего шесть.

03:17
Более 3 тыс. гостей посетили фестиваль «Мульма-FEST» в Высокогорском районе

Завершающими моментами фестиваля стали салют, пенная вечеринка и выступление популярных татарских исполнителей.

02:12
Испанская художница Ракель Родриго вышьет картину на сетке-рабице для альметьевского двора

Художница подарит альметьевцам цветочную стрит-арт инсталляцию, вышитую «крестиком» на городской стене.

События