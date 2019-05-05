Первым соперником ХК «Динамо-Казань» в европейском турнире станет «Пари Сен Жермен»

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Первым соперником «Динамо-Казани» на сильнейшем клубном турнире Европы среди мужских команд по хоккею на траве EHL Men KO16 этой осенью станет французский «Пари Сен Жермен». Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Как передавало ранее ИА «Татар-информ», состязания пройдут в Барселоне на стадионе «Пау Негре» с 4 по 6 октября. Организован подобный турнир будет впервые.

Соперник казанской команды был определен в ходе состоявшейся накануне в столице Каталонии жеребьевки стадии КО16 Европейской хоккейной лиги сезона 2019-2020 годов.

16 команд из 11 стран сыграют друг с другом 4 и 5 октября. Восемь победителей встретятся еще раз 6-го числа, а проигравшие проведут классификационные матчи.

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