ХК «Динамо-Казань» примет участие в сильнейшем турнире Европы среди мужских команд

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Команда по хоккею на траве «Динамо-Казань» примет участие в сильнейшем турнире Европы среди мужских клубных команд – EHL Men KO16. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

Турнир состоится с 4 по 6 октября этого года на стадионе «Пау Негре» в Барселоне. Состязания пройдут в формате плей-офф и начнутся в одной восьмой финала, групповой этап не предусмотрен.

Участниками соревнований станут 16 команд из 11 стран. Жеребьевка запланирована на июль.

«Динамо-Казань» 16 раз становилось чемпионом России и является действующим чемпионом страны. При этом в борьбе за Кубок и Суперкубок в этом году оно уступило подмосковному «Динамо-Электростали».

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