Дожди и грозы вновь придут в Татарстан

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Завтра в светлое время суток на территории Татарстана местами ожидаются дожди, информирует Гидрометцентр РТ.
Кроме того, в республике, включая ее столицу Казань, днем и вечером вновь возможны грозы с кратковременными усилениями юго-западного ветра до 15–20 м/с, предупреждают синоптики.
В ночные часы столбики термометров опустятся до +12 градусов. Днем температура воздуха составит от 21 до 26 градусов тепла.
Согласно более раннему прогнозу метеорологов, причиной изменения погоды в Татарстане станет воздействие проходящих через регион атмосферных фронтов.
До этого ИА «Татар-информ» сообщало, что в выходные дни на территории республики вновь похолодает.