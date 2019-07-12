Натуральные соки оказались способны увеличить риск развития рака

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Употребление сладких натуральных соков и подслащенных напитков оказалось связано с ростом риска развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли французские ученые во главе с Матильдой Тувье из Сорбонны, сообщает издание N+1 со ссылкой на статью исследователей в British Medical Journal.

Медики изучили данные о здоровье 107 тыс. 252 жителей Франции и Бельгии с 2009-го по 2017 год. Их средний возраст равнялся 42 годам, почти четыре пятых из них составляли женщины.

Употребление подслащенных напитков оказалось связано с увеличением вероятности развития рака любых типов на 18%, а рака груди – и на 22%. При этом употребление сладких натуральных соков коррелировало с ростом риска возникновения рака на 12%. Связи между развитием онкологических заболеваний и напитков с искусственными подсластителями обнаружить не удалось.

«Основной причиной взаимосвязи, по-видимому, является сахар. <...> Поэтому нет ничего удивительного, что мы наблюдаем корреляцию для фруктовых соков», – прокомментировала Матильда Тувье результаты исследования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака.

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