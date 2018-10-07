В Москве покажут фрагмент сериала «Зулейха открывает глаза»

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 20 июля, в Москве пройдет премьерный показ фрагмента многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза».

Кинопоказ состоится вечером, в 21 час, на площадке летнего кинотеатра «Каро Эрмитаж» в рамках ежегодного всероссийского литературно-театрального фестиваля «БеспринцЫпные чтения», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Днем, в 13 часов, актриса Чулпан Хаматова прочтет отрывок из романа, в экранизации которого она сыграла главную роль. Вечером наряду с показом будет организована встреча с создателями и актерами картины – автором книги Гузель Яхиной, генеральным продюсером снявшей фильм кинокомпании «Русское» Ириной Смирновой, артистами Евгением Морозовым и Рамилем Сабитовым.

Мини-сериал будет показан телеканалом «Россия 1» уже в этом году. Драма состоит из восьми серий продолжительностью 52 минуты каждая. Съемки проходили в разных уголках России и Татарстана – кинематографисты и актеры побывали, в частности, в Пермском крае, Лаишевском районе Татарстана и Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фильм «Зулейха открывает глаза» победил на первом кинофестивале экранизаций «Читка» в категории «Самая ожидаемая экранизация».

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