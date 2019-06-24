Сериалу «Зулейха открывает глаза» присудили номинацию «Самая ожидаемая экранизация»

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по одноименному роману Гузель Яхиной, одержал победу в первом кинофестивале экранизаций «Читка» в категории «Самая ожидаемая экранизация», передает ТАСС.



Церемония награждения победителей состоялась накануне вечером в кинотеатре «Космос». В состав жюри под руководством Сергея Урсуляка вошли актриса Алена Бабенко, писатели Алексей Иванов и Александра Маринина, режиссер Владимир Котт.



«Это была единственная номинация, где мы вообще не спорили, единогласно решили, что самая ожидаемая экранизация – "Зулейха открывает глаза"», – прокомментировал Владимир Котт.



Съемки многосерийной ленты проходили в разных уголках России и Татарстана – так кинематографисты и актеры побывали в Пермском крае, Лаишевском районе Татарстана и Казани.

Мини-сериал выйдет на экраны в 2019 году. Драма состоит из восьми серий по 52 минуты. В начале июня телеканал «Россия 1» опубликовал первый постер драмы с Чулпан Хаматовой на обложке.

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