В Заинске после капремонта к осени этого года откроется сразу несколько объектов

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Глава исполнительного комитета Заинского района Ильнар Хафизов осмотрел объекты, на которых в этом году ведется капитальный ремонт в рамках национальных проектов, передает «Заинск-информ».



Ремонтные работы на средства районного и республиканского бюджетов организованы в образовательных учреждениях сел Нижнее Бишево, Кадырово, Аксарино. Работают строители и в городской школе № 9, и в дошкольном учреждении «Березка» микрорайона Заинск-2.





Кроме того, будут обновлены здания сельского дома культуры в Нижнем Бишево, сельсовета в Новоспасске, военного комиссариата и комбината здоровья в Заинске.



По словам Ильнара Хафизова, ремонтные работы выполняются в срок. Все объекты планируется открыть летом и осенью текущего года.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в заинском селе установили и освятили поклонный крест.

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