В заинском селе установили и освятили поклонный крест

(Казань, 19 июля, «Татар-информ). В селе Савалеево Заинского района установили и освятили поклонный крест, передает «Заинск-информ».



Поклонному кресту, стоявшему на этом месте раньше, было около ста лет. Старожилы рассказали, что дерево, из которого сделано распятие, уже сгнило и бетонное основание потрескалось. Поэтому сельчане приняли решение установить новый поклонный крест.

Глава Савалеевского сельского поселения Светлана Сабаева отметила, что прежде чем установить крест, строители сделали добротное основание из бетона и камней.





Это место является святым для савалеевцев – оно находится там, где берет начало родник. Неподалеку располагается кладбище. Теперь люди получили возможность, как и прежде, молиться.



Средства на установку поклонного креста собрали сами сельчане, а также уроженцы села, ныне проживающие в Заинске и Бугульме. Благотворители решили остаться анонимными и не называть сумму пожертвований.

После установки протоиерей – настоятель церкви Вознесения Господня села Кара-Елка Василий Казаков освятил крест. В освящении приняли участие жители и гости села. Сельчане признаются, что теперь они могут быть спокойны, так как новый крест простоит тут не одно десятилетие.

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