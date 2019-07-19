Владимир Чагин о специфике «Шелкового пути»: Пески в пустыне Гоби труднее преодолеть, чем Сахару

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Руководитель международного ралли «Шелковый путь»-2019 Владимир Чагин в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказал о специфике гонки и связанных с ней трудностях.

В частности, Чагин оценил новую географию ралли: «На этот раз мы стартовали в новой для нас части России – в Восточной Сибири, в Иркутске у берегов Байкала. А потом поехали через Монголию. Новые ландшафты и рельефы. Мало кто раньше бывал в Монголии, поэтому с радостью и восторгом все участники восприняли новый маршрут, [сопряженный] с открытием новой страны. Могу сказать, что после финиша в Китае мне довелось выслушать много благодарностей от гонщиков за такой интересный и уникальный маршрут».

Впрочем, оказалось, что по пескам Монголии и Китая ехать сложнее, чем по пескам Африки и Южной Америки. «Пески в пустыне Гоби очень сложные, не такие как в Сахаре или Атакаме: высокие дюны, горячий сыпучий песок. Непросто очень было их преодолевать, это в Китае. А в Монголии сопки, каменистый степной ландшафт, много рулежного бездорожья и прямых участков», – объяснил собеседник агентства.

«Так что с учетом гор Прибайкалья получилась очень интересная трасса, разнообразная. Началось с тайги, лесов, и последующий переход через степи в пустыни», – резюмировал он.

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