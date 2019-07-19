Речные перевозки пассажиров в РТ упали на 8% в период снижения воды в Куйбышевском водохранилище

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане объемы пассажирских перевозок водным транспортом в первом полугодии 2019 года упали на 8%. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

«Причина в том, что для обеспечения безопасности перевозок пассажиров в период навигации вводились временные ограничения перевозок на подходах к отдельным остановочным пунктам по причине низкого уровня воды в Куйбышевском водохранилище», – рассказал докладчик.

Андрей Егоров также отметил, что компенсация из бюджета РТ на возмещение выпадающих доходов, связанных с применением регулируемых тарифов и предоставлением льгот отдельным категориям граждан, за первое полугодие составила около 44,6 млн рублей.

В Татарстане пассажирские перевозки в пригородном сообщении осуществляются судоходными компаниями «Татфлот» и «Производственное объединение нерудных материалов».

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