Поезд метрополитена, пять трамваев и 15 троллейбусов получит Казань во второй половине 2019 года

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане во второй половине 2019 года запланировано обновление электрического транспорта в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

Принято решение о приобретении одного поезда метрополитена, пяти единиц односекционных трамваев и 15 троллейбусов для Казани, а также по пять односекционных трамваев для Набережных Челнов и Нижнекамска, рассказал докладчик.

По словам Андрея Егорова, за полгода объем перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом в республике по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 3,5%.

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