Пригородными поездами в Татарстане за полгода перевезено на 30 тыс. пассажиров больше, чем в 2018-м

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане железнодорожным транспортом за первое полугодие 2019 года перевезено на 30 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

«Рост объемов перевозок незначителен – всего 1% – и связан с запуском в декабре прошлого года маршрута Буа – Свияжск и переводом на ежедневное курсирование двух пар поездов маршрута Ижевск – Набережные Челны – Нижнекамск», – отметил докладчик.

По словам замминистра, в первом полугодии перевозки осуществлялись по 107 маршрутам, на которых задействовано 28 составов.

«Компенсация из бюджета республики в связи с государственным регулированием тарифов и перевозкой льготных категорий граждан за первое полугодие составила более 118 млн рублей», – подчеркнул Андрей Егоров.

Докладчик также добавил, что для увеличения объемов погрузки, а также с учетом развития промышленного производства на ОЭЗ «Алабуга» выдано заключение о необходимости строительства нового железнодорожного пути общего пользования от станции Тихоново до станции Тракторная. «В настоящее время с РЖД прорабатываются модели и схемы финансирования реализации данного проекта на условиях концессионного соглашения», – заметил он.

Оператором пригородных железнодорожных перевозок в Татарстане является пассажирская компания «Содружество».

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