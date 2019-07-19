Определено три маршрута доставки зрителей WorldSkills-2019 бесплатными шаттлами к «Казань Экспо»

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для зрителей чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 определены маршруты доставки бесплатными шаттлами к «Казань Экспо». Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

Для неорганизованных зрителей запланировано три маршрута доставки шаттлами. В частности, от станции метро «Дубравная», парковки «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте и ТЦ «Мега», рассказал замминистра.

По словам Андрея Егорова, все организованные группы посетителей планируется доставлять к «Казань Экспо» от Казанской академии тенниса и выставочного центра «Казанская ярмарка» автобусами, а от железнодорожного вокзала – электричкой.

«Операционный транспортный план разработан и утвержден оргкомитетом. Весь подвижной состав будет забрендирован в стилистике чемпионата, обеспечен информационными аншлагами и указателями, а также пропусками на объекты в соответствии с концепцией безопасности», – подчеркнул докладчик.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин добавил, что основная нагрузка по перевозке участников и гостей чемпионата ляжет на воздушный и железнодорожный транспорт.

«По мере востребованности авиакомпании принимают решения по замене воздушных судов на более вместительные, а также по увеличению количества рейсов на маршруте Москва – Казань – Москва в пиковые даты прибытия и убытия участников мирового чемпионата», – отметил глава Миндортранса РТ.

В Татарстане с 22 по 27 августа пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Участие в нем примут около 1,6 тыс. человек из 70 стран. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе «Казань Арена». Ожидается, что мероприятия чемпионата посетят около 250 тыс. человек.

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