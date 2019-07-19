Льготные электронные транспортные карты начнут действовать по всему Татарстану в 2020 году

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с 1 января 2020 года действие льготной электронной транспортной карты будет распространено на всю республику. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

«На сегодняшний день данный функционал доступен только в пяти городах республики – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске», – рассказал докладчик.

По словам замминистра, для запуска автоматизированного учета оплаты проезда в 40 районах Татарстана муниципалитетами будет определен оператор системы и организован прием заявлений на оформление и выдачу электронных карт с льготным транспортным приложением, в том числе в МФЦ.

Систему автоматизированного учета оплаты проезда на общественном транспорте в 2020 году планируется внедрить в 616 транспортных средствах. Плановое количество льготных транспортных карт составляет 10 тыс. 610 штук.

Льготная транспортная карта выдается гражданам, имеющим право на льготный проезд в общественном городском пассажирском транспорте.

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