Ряд улиц по маршруту крестного хода на время будет закрыт для движения

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В воскресенье, 21 июля, казанские православные христиане совершат традиционный крестный ход. В связи с этим от Благовещенского собора Казанского кремля до Крестовоздвиженской церкви по ряду улиц будут ограничены движение и стоянка транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 10 утра на три часа проезд и стоянка будут перекрыты для проезда проезжие части улиц Кремлевская (от ул. Мусы Джалиля до пл. Первого Мая), Профсоюзная (от ул. Мусы Джалиля до ул. Ташаяк), Чернышевского (от ул. Дзержинского до ул. Баумана), съезда с пл. Первого Мая (от ул. Кремлевская до ул. Право-Булачная), Баумана (от ул. Профсоюзная до ул. Батурина), съезда с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу, ул. Батурина (от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского), Большая Красная (от ул. Япеева до ул. Батурина), Карла Маркса (от ул. Батурина до ул. Япеева), Япеева, (от ул. Дзержинского до ул. Большая Красная (при необходимости), Миславского (от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского).

С 6 утра также до часа дня будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Миславского (от ул. Карла Маркса до ул. Большая Красная). Во время крестного хода на данных улицах также будет запрещена стоянка машин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в связи с ремонтом Кремлевского спуска крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери пройдет по новому маршруту.



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