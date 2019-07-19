В этом году крестный ход в честь Казанской иконы пройдет по более длинному маршруту

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери в этом году пройдет по новому маршруту. Изменения связаны с ремонтом Кремлевского спуска. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Традиционный крестный ход от Благовещенского собора Казанского кремля до места обретения иконы пройдет по улицам Кремлевская, Чернышевского, Профсоюзная, Баумана (вдоль Площади Тысячелетия), Батурина, Карла Маркса, Миславского, Большая Красная.

В этом году православная церковь отмечает 440-летие со дня обретения иконы. В Казани пройдет несколько мероприятий, приуроченных к этой дате.

21 июля в воскресной школе храма священномученика Кирилла Казанского на Чистопольской, 30 состоится литературный вечер. В музее истории Благовещенского собора проведут бесплатную экскурсию. Также музей впервые проведет пешеходную экскурсию по городу.



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