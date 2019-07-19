В честь 440-летия явления Казанской иконы Божией Матери в столице РТ пройдут концерты и экскурсии

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани пройдут праздничные мероприятия в честь 440-летия явления Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Накануне праздника, 20 июля, состоится богослужение в Крестовоздвиженском соборе Казанско-Богородицкого монастыря, которое возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. На службу верующих приглашают к пяти вечера.

В день празднования в Благовещенском соборе Казанского кремля состоится божественная литургия. Чтение часов начнется в 8.30, к 9 утра ожидается прибытие митрополита. По окончании литургии состоится крестный ход, который в этом году пройдет по новому, более длинному маршруту.

Торжественная процессия проследует к месту обретения чудотворной иконы – Казанско-Богородицкому монастырю. Во дворе обители состоится молебен.

22 июля в 15.00 в воскресной школе храма священномученика Кирилла Казанского, по адресу ул. Чистопольская, 30, пройдет творческий вечер «Когда строку диктует сердце». На мероприятии выступят артисты, музыканты и поэты.

20 и 21 июля в музее истории Благовещенского собора Казани проведут бесплатную экскурсию и несколько мастер-классов. Кроме этого, музей впервые организует пешеходную экскурсию по городу.



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