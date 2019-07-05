(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Первые паломники из Татарстана отправятся в хадж 24 июля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

В этот день четыре группы татарстанцев, всего 196 человек, вылетят из Москвы в Саудовскую Аравию, пояснили в муфтияте.

На следующий день, 25 июля, еще 49 паломников отправятся в хадж из Казани, добавили в пресс-службе.

Как и в прошлом году, установленная для России квота на хадж составила 20,5 тыс. мест. Для татарстанских паломников в этом году было выделено 1800 мест. Уже к концу зимы республиканская квота оказалась полностью выбрана, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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