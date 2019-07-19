На выборы в Госсовет РТ зарегистрировали 269 кандидатов

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). По состоянию на 18 июля на выборы в Государственный совет Татарстана зарегистрировали 131 кандидата от 3 политических партий и 138 кандидатов по одномандатным избирательным округам, сообщили на на 70-м заседании ЦИК РТ.

«По республиканскому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов от 3 политических партий — "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", всего 131 кандидат», — уточнили в республиканском ЦИК, добавив, что 6 кандидатов утратили статус выдвижения.

На участие в выборах по одномандатным избирательным округам претендовали 296 кандидатов, но регистрацию получили меньше половины — 138 человек.

Напомним, что выборы в Госсовет РТ состоятся осенью 2019 года, а в избирательных комиссиях будут использовать электронные урны и протоколы с QR-кодом.

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