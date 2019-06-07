Электронные урны, протоколы с QR-кодом и видеонаблюдение: как пройдут выборы в Госсовет РТ

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). На выборах депутатов Госсовета РТ, которые пройдут 8 сентября, будут использовать электронные урны, протоколы с QR-кодом и систему видеонаблюдения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«У нас будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней — так называемые электронные урны. Также у нас будут использоваться комплексы электронного голосования, которые в республике тоже хорошо себя зарекомендовали. Они будут у нас на наиболее крупных участках», — отметил спикер.

Он также добавил, что во всех территориальных избирательных комиссиях установят систему видеонаблюдения. Камеры планируется разместить на 65 участках — по две на каждой площадке. Шагиахметов подчеркнул, что на участковых избирательных участках видеонаблюдения не будет.

«Во всех наших участковых комиссиях будут использоваться протоколы с QR-кодом. Это тоже программные средства, которые позволяют нам уходить от ручного подсчета голосов, сразу после того, как подведутся итоги — оперативно выдавать копии избирательных бюллетеней для тех участников процесса, которые по закону их вправе получить», — сказал председатель ЦИК.

Он также высказал мнение, что работа наблюдателей на выборах — лучше любых технических средств. Их оценка, по мнению Мидхата Шагиахметова, позволит повысить доверие избирателей.

«То, что касается обеспечения контроля на всех наших участковых комиссиях — живой наблюдатель всегда лучше любого технического средства. Те возможности и полномочия, которые есть сегодня у наблюдателей и то, что мы сегодня большое количество наблюдателей ожидаем наблюдателей, их объективная оценка — это поможет повысить доверие избирателей», — заключил спикер.

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