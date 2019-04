Instagram оказался способен скрывать число лайков под постами

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Социальная сеть Instagram способна скрывать число лайков, оставленных пользователями под постами. Об этом в своем Twitter’е рассказала специалист по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг.

Эксперт опубликовал в своем микроблоге скриншоты страницы без лайков. Кроме того, Вонг процитировала сообщение компании. В нем отмечается, что соцсеть хотела бы сконцентрировать внимание фолловеров на самих записях, а не на полученном постами количестве отметок «нравится».

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN