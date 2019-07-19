Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ отменить штрафы за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные с помощью установленных с нарушениями камер. Соответствующее поручение в числе прочих утверждено главой государства по итогам состоявшегося 26 июня заседания Государственного совета России, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, в документе идет речь об информировании участников дорожного движения о местах размещения камер наблюдения, об обязательном обозначении их «техническими средствами организации дорожного движения» и о «решении вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований».

Правительство России обязано выполнить поручение к 1 февраля 2020 года. Ответственным за это назначен Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На самом заседании Госсовета Владимир Путин напомнил, что цель установки камер слежения «снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей». Соответственно, они необходимы для дисциплинирования водителей, а не для назначения как можно большего числа штрафов, добавил он.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», заседание Государственного совета России было посвящено развитию сети автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. В его работе принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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