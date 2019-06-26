Минниханов принял участие в заседании Госсовета России по развитию автодорог

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в заседании Государственного совета РФ в Москве, которое провели Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание было посвящено вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, были затронуты вопросы повышения эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшения организации дорожного движения.

Президент РФ, открывая заседание, констатировал по-прежнему недостаточное количество дорог высокого качества. За последние четыре года общая протяженность дорог первой категории увеличилась на 2423 км – прежде всего за счет федеральных трасс, 83% которых полностью соответствуют нормативным требованиям (по сравнению с 38,6% в 2010 году).

При этом доля отвечающих требованиям региональных дорог в целом по стране даже меньше половины, признал Владимир Путин. И поручил регионам создать собственные программы развития дорожной сети, информирует пресс-служба Кремля.

«Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года», – заявил глава государства.

По мнению Путина, принятие таких программ позволит дорожным строителям планировать работы на длительную перспективу, заранее приобретать дорогостоящую технику, заготавливать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии.

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