В России могут начать субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ рассмотреть целесообразность субсидирования первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Соответствующее поручение входит в число отданных главой государства после проверки исполнения законодательства и своих решений по вопросам жилищного строительства, информирует пресс-служба Кремля.

Теперь Правительству необходимо «представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счет бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам».

Сроком для выполнения данного поручения назначено 1 сентября текущего года. Ответственными за исполнение поручений в целом стали Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководители регионов страны.

Кроме того, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Владимир Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильем без передачи его в частную собственность.

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