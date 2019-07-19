Путин поручил Правительству России обеспечить малоимущие семьи жильем

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ найти жилье для малоимущих семей без передачи его в частную собственность.

Таково одно из поручений, данных главой государства после проверки исполнения законодательства и своих решений по вопросам жилищного строительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Теперь Правительство обязано для улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» обеспечить «разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности».

Кроме того, функции технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования необходимо централизовать на региональном уровне.

Сроком для выполнения поручений назначено 10 октября текущего года. Ответственными за исполнение стали Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководители субъектов Федерации.

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