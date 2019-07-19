Татарстанцы завоевали пять наград на первенстве России по тхэквондо в Автограде

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В первый день проходящего в Набережных Челнах первенства России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года представители Татарстана стали обладателями пяти медалей разного достоинства: двух золотых, серебряной и двух бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В частности, Алена Миронюк и Сергей Кирсанов стали победителями соревнований в весовых категориях до 53 кг и до 56 кг соответственно. Анна Казарновская в категории до 53 кг оказалась второй. А Земфира Карягина в категории до 46 кг и Эмиль Алиев в категории до 74 кг заняли третьи места.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», стартовавший 17 июля всероссийский турнир в Набережных Челнах собрал 400 юниоров и юниорок из разных регионов страны.

Поединки тхэквондистов будут проходить каждый день до 21 июля. С 9 до 20 часов понаблюдать за ними может любой желающий.

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