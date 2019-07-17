В Набережные Челны на первенство России по тхэквондо съехались 400 спортсменов со всей страны

(Набережные Челны, 17 июля, «Татар-информ»). В Набережные Челны на первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года съехались 400 спортсменов со всей страны, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома Автограда.

В церемонии открытия принял участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов. «Город Набережные Челны — это город чемпионов. Здесь живут люди, заточенные на победу!» — сказал он в своем приветствии.

В пример он поставил команду «КАМАЗ-мастер», которая заняла весь пьедестал на ралли-марафоне «Шелковый путь», и команду спортсменов, представлявших Россию на Всемирных студенческих играх в Неаполе. Среди татарстанцев отличились челнинские спортсмены: тхэквондист Рафаэль Камалов и пловчиха Ирина Приходько.

Замминистра выразил уверенность, что и на первенстве России местные борцы покажут высокий уровень мастерства.

Соревнования будут проходить ежедневно до 20 июля, посетить их и поболеть за земляков может любой желающий.

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