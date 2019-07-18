На фестивале «Питрау» выступят 450 артистов и 43 кряшенских ансамбля

(Казань, 18 июля, «Татар-информ). На фестивале кряшенской культуры «Питрау» в мамадышском селе Зюри выступит 43 кряшенских ансамбля, в состав которых входит 450 артистов, пишет газета «Нократ».



Республиканский фестиваль кряшенской культуры «Питрау» состоится 20 июля. На поляну Тырлау приедут ансамбли не только из районов нашей республики, где проживают кряшены, но и соседних регионов – Республик Башкортостан и Удмуртия.



Всего в Татарстане насчитывается 60 коллективов кряшенской песни, из которых более половины выступит в Зюри. Из Тукаевского района праздник приедут фольклорные коллективы «Туганайлар» (село Бурда), «Жакын туганнар» из деревни Старые Ерыклы, «Айбагыр» из села Князево, а также детский и взрослый ансамбли «Питрау» из села Мелекес.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что среди гостей мамадышского Питрау разыграют десять телевизоров.

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