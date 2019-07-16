Среди гостей мамадышского Питрау разыграют десять телевизоров

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). На 20-м юбилейном фестивале кряшенской культуры «Питрау» в этом году среди гостей праздника разыграют десять телевизоров, пишет газета «Нократ».



Праздник начнется 20 июля в пять вечера в селе Зюри на поляне Тырлау.



Первые 3 тыс. гостей праздника получат бесплатные лотерейные билеты (по одному билету в руки) на входе у ворот с 16 до 19 часов. Разыграют лотерею на центральном майдане ближе к полуночи. Ровно в 23.30 объявят имена десяти победителей. Каждый из них в подарок получит телевизор. Подарки раздадут в честь юбилейной даты фестиваля. Макет билетов сейчас находится на стадии изготовления.



Благодаря юбилею в этом году ожидается большой размах празднования. В целом, ежегодно этот праздник посещают более 50 тысяч гостей.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что обладательница титула «Кряшенская красавица» в этом году не будет передавать корону.

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