Кул-Шариф попал в топ самых фотографируемых достопримечательностей в мире

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Мечеть Кул-Шариф в Казани вошла топ самых фотографируемых достопримечательностей мира, который составил сервис «Облако Mail.ru», сообщает РИА Новости.

«В России чаще всего снимают Красную площадь и Собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге и Мечеть Кул-Шариф в Казани», — говорится в сообщении.

Возглавила общий рейтинг Эйфелева башня в Париже, на втором и третьем месте — Колизей и Фонтан Треви в Риме.

Четвертое место занял Храм Святого Семейства в Барселоне, пятое — Собор Парижской Богоматери в Париже.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что 7% россиян советуют иностранным туристам начать знакомство с Россией с Казани, так как это колоритный город, который соединяет культуру разных народов.

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