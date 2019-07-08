Опрос: 7% россиян советуют иностранным туристам начать знакомство с Россией с Казани

(Казань 8 июля, «Татар-информ»). 7% россиян советуют иностранным туристам начать знакомство с Россией с Казани, следует из данных опроса сервиса Aviasales.

Респонденты уверены, что столица Татарстана — это колоритный город. Он соединяет культуру разных народов.

По данным сервиса, в Казань чаще всего прилетают интуристы из Казахстана, Чехии, Беларуси, ОАЭ, Германии и Великобритании.

На первом месте у опрошенных — Санкт-Петербург, за него голосовали 56% россиян. Вторую строку рейтинга занимает Москва, которую советуют посетить 32% респондентов. Столица Татарстана находится на третьем месте, сразу за ней — Сочи, за который отдали свои голоса 5% россиян.

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