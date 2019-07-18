Татар-информ

18 июля 2019, 06:48

Общество

Казань вошла в топ-10 лучших городов России для путешествий на летние выходные

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Общество

Казань вошла в топ-10 лучших городов России для путешествий на летние выходные

Наиболее подходящей для поездок в уик-экнд столицу Татарстана считают 5% россиян.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Казань заняла 7-е место в рейтинге лучших городов России для путешествий на выходные летом, следует из данных опроса, проведенного аналитическим агентством ТурСтат.

За столицу Татарстана свои голоса отдали 5% респондентов. Лучшим городом для поездок в летний уик-энд россияне считают Санкт-Петербург (33%), на втором и третьем месте — Сочи (18%) и Москва (12%).

Ранее ИА «Татар-информ» собщало, что пестречинский фестиваль «Скорлупино» вошел в пятерку лучших летних фестивалей еды России.

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