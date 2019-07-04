Татар-информ

5 июля 2019, 03:26

Общество

Пестречинский фестиваль «Скорлупино» вошел в пятерку лучших летних фестивалей еды России

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Общество

Пестречинский фестиваль «Скорлупино» вошел в пятерку лучших летних фестивалей еды России

Фото: пресс-служба исполкома Пестречинского района

В этом году IV всероссийский фестиваль пройдет 20 июля в Сосновом бору в Пестрецах.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Пестречинский фестиваль «Скорлупино» замкнул пятерку финалистов в рейтинге популярных у туристов гастрономических фестивалей и праздников еды на открытом воздухе в регионах России в 2019 году, сообщает пресс-служба исполкома Пестречинского района со ссылкой на аналитическое агентство «ТурСтат».

Предыдущие четыре позиции заняли фестиваль «Раненбургское застолье» в Липецкой области, праздник Огурца во Владимирской области, фестиваль Малины в Рязанской области, фестиваль «Донская уха» в Кургане.

Во вторую пятерку топ-10 вошли фестиваль вареника «Всэ будэ смачно» в Алтайском крае, День рыбака в Керчи, гастрофорум «Тувинская баранина» в Кызыле, фестиваль Морошки в Тотьме Вологодской области и фестиваль вишни «Вишневарово» в Тамбовской области. Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости и уникальности.

В этом году IV всероссийский фестиваль пройдет 20 июля в Сосновом бору в Пестрецах. На сегодняшний день уже началась подготовка к мероприятию.

Гости праздника смогут заработать оригинальные призы на яичных состязаниях и продегустировать новый гастрономический рекорд. На фестиваль едет команда «СметаниноFest» из Смоленской области. Они побили пестречинский рекорд по приготовлению самой большой яичницы России. Так что 20 июля ожидается большой кулинарный баттл.

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