Биопластик, сельхозтехника и металлоконструкции: ОЭЗ «Алабуга» одобрила проекты на 16 млрд рублей

(Елабуга, 17 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). На заседании наблюдательного совета особой экономической зоны «Алабуга» статус резидента ОЭЗ получили шесть новых компаний. Общая сумма инвестиций в одобренные проекты составляет почти 16 млрд рублей. В заседании принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Самый крупный инвестиционный проект – у «ТАИФа» и итальянской Bio-On. В производство биопластиков они вложат 9,7 млрд рублей.

«В ОЭЗ “Алабуга“ компания (АО «2БИО» – прим. Т-и) планирует осуществлять производство ПГА-биопластиков в объеме 10 тыс. тонн в год. Срок запуска производства – III квартал 2021 года», – рассказали в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга».

Завод займет участок площадью 7 гектаров, на нем создадут 90 рабочих мест.

Компании «Промторг» и «Экопром» вложат 2,75 млрд рублей в производство базальтового непрерывного волокна. После выхода на проектную мощность (15 тыс. тонн продукции в год) будет создано 431 рабочее место. Предприятие запустится в III квартале 2020 года.

«Я считаю, что это прорывная технология. Материал, который мы производим, – это материал XXI века. Эта продукция будет использована в композитных материалах, практически во всех отраслях промышленности. Одно из наших конкурентных преимуществ – использование российского сырья», – заявил в беседе с журналистами главный конструктор «ЦБТ Алабуга» Владимир Бойко и продемонстрировал получаемые материалы.

Также в III квартале 2020 года в «Алабуге» откроется производство декоративных облицовочных ПВХ-пленок для мебельных фасадов. Планируемый объем инвестиций ООО «Алкема» – 1,5 млрд рублей.

АО «Аконит-Урал» вложит 657 млн рублей в производство конвейерных роликов и 260 млн рублей – в производство металлоконструкций. Их предполагается запустить в III и II квартале 2020 года соответственно.

Чешский «Югострой» вложит 201 млн рублей в производство гидравлического оборудования. Проект запустится в IV квартале этого года.

«Одним из больших преимуществ для российского рынка безусловно будут дешевые (по сравнению с импортом) шестеренные насосы и моторы. Близость расположения для ключевых потребителей. И самое главное – независимость от курса валют», – объяснил журналистам вице-президент компании по Восточной Европе Ибадулла Сатыбалов.

Кроме того, ООО «Лилиани-Технолоджи» инвестирует 541,6 млн рублей в производство сельскохозяйственной техники. Запланированный объем выпуска – 700 штук в год.

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