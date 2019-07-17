Минниханов открыл в «Алабуге» завод строительной химии за 650 млн рублей

(Елабуга, 17 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии завода строительной химии Boerner в ОЭЗ «Алабуга». Объем инвестиций в строительство первого этапа составил 650 миллионов рублей.

«Мы искренне приветствуем данный проект, он был нами одобрен. Это современный продукт, который очень нужен для строительной отрасли. Сегодня Президентом РФ поставлена задача к 2024 году в два раза удвоить ввод жилья. Это очень сложная задача, и, конечно же, без современных инновационных продуктов эту задачу выполнить невозможно», — сказал Президент РТ.

Строительная отрасль требует качественных материалов, и компания Boerner производит уникальную продукцию, продолжил он.

«Мы их приветствуем, хотим пожелать дальнейшего развития, расширения этого производства и готовы оказать всяческие содействия в продвижении и поддержке вашего проекта», — заявил Рустам Минниханов.

Немецкий бренд Boerner основан в 1882 году. В 2015 году компанию приобрёл Сергей Колесников, известный промышленник, совладелец компании «Технониколь» и Николь-Пак, собственник SUPERGLASS (Шотландия), инвестор, общественный деятель. В 2018 году Колесников принял решение вывести бренд на российский рынок и инвестировать в строительство завода на территории ОЭЗ «Алабуга».

«Каждое новое открытое предприятие сопоставимо по ощущениям с приездом в роддом, когда принимаем ребенка в нашу семью. В 2015 году, когда я основал BOERNER, я даже не думал, что через 4 года буду открывать немецкий бренд в России. Идея пришла сама собой, поскольку Германия и немецкое ассоциируются с высоким качеством. 80% монтажных пен импортировались, было грех этим не воспользоваться», — сказал Колесников.

Сотрудники компании активно участвуют в развитии строительной отрасли, сейчас на выходе создание нового ГОСТа по монтажным пенам, что позволит сохранить высокое качество, подчеркнул инвестор.

«В Boerner мы хотим кроме качества обеспечить удобство применения продукта, будем выпускать продукты не только в баллонах, но и с перчатками, делать продукты с ускоренной полимеризацией, чтобы можно было сразу же приступать к механической обработке, не теряя времени. Это вклад в национальный проект по росту производительности труда», — заявил Сергей Колесников.

Мощность завода Boerner составляет 10 тыс. тонн готовой продукции. В течение трёх лет планируется установка второй линии и увеличение мощности до 20 тыс. тонн. Предприятие оснащено оборудованием, работающим по принципу замкнутого цикла.

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