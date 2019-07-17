В Казани в 2019 году зарегистрировали четыре случая заражения лихорадкой Денге

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В 2019 году в Казани зарегистрировали уже четыре случая заболевания лихорадкой Денге. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любовь Авдонина.

«С 2016 по 2018 год у нас было завезено 14 случаев лихорадки Денге. Из них девять — из Таиланда, остальные — это Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланка. В текущем году завоз составил уже четыре случая, все — жители, которые отдыхали в Таиланде», — отметила спикер.

Она также добавила, что самая высокая опасность заражения находится в таких странах, как Бразилия, Колумбия, Мексика, Филиппины, Вьетнам, Индия, Таиланд и Малайзия. Кроме того, на сегодняшний день в Малайзии объявлена эпидемия лихорадки Денге — число случаев в два раза превышает показатели за последние пять лет.

По словам Любови Авдониной, всего за 2019 год было выявлено 17 пассажиров с подозрениями на опасные заболевания, однако после обследования опасения не подтвердились.

«Мы проводим санитарно-карантинный контроль всех рейсов, которые возвращаются из неблагополучных стран. Удельный вес авиарейсов из таких стран через наш аэропорт составляет 90%. Это, конечно, риски», — заключила замруководителя Роспотребнадзора, добавив, что турпоток в этом году увеличился на 9%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роспотребнадзор усилит работу санитарно-карантинного пункта на время проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

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