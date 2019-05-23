Во время проведения WorldSkills в Казани усилят работу санитарно-карантинного пункта

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Роспотребнадзор усилит работу санитарно-карантинного пункта на время проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любовь Авдонина.

«Если у нас в санитарно-карантинном пункте в обычной ситуации работает 1-2 человека, то на массовые мероприятия мы усиляем количество сотрудников до 3-4», — отметила спикер.

Она также добавила, что специалисты будут работать в круглосуточном режиме, проверять гостей столицы Татарстана будут дистанционным тепловизорным оборудованием. Ранее в ведомстве провели учения, в ходе которых отработали алгоритм действия при обнаружении у человека опасного инфекционного заболевания.

«Обязательна консультация врача. Вызывается скорая помощь, и при установлении диагноза встает вопрос о госпитализации данного больного и [необходимости] проведения контактного осмотра, лабораторных обследований», — заключила Любовь Авдонина.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В мероприятии примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран. Конкурсанты будут соревноваться по 56 компетенциям.

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