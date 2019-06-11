WorldSkills Kazan 2019: Как бесплатно попасть на мировые соревнования по профмастерству

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который столица Татарстана примет в августе, можно будет посетить бесплатно.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте https://tickets.worldskills.ru/, выбрать дату и время посещения международного выставочного центра «Казань Экспо», а при посещении МВЦ группой указать количество посетителей.

Количество проходов по билету не ограничено.

Детям до 12 лет электронный билет не нужен, но их должны сопровождать взрослые.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В мероприятии примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран. Конкурсанты будут соревноваться по 56 компетенциям.

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