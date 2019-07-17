В обновленном генплане Казани жителям предложат три варианта дорог в Дербышках

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Несколько вариантов дорог в жилмассиве Дербышки предложат жителям столицы Татарстана в обновленном генеральном плане города. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

«При моделировании с учетом развития обеих транспортных связей, как продольной, так и поперечной, мы видим что ситуация улучшается, город не стоит в пробках. На общественное обсуждение в материалах генерального плана выносятся три варианта. Это участок жилмассива с тремя вариантами прохождения улицы в продольном направлении», — пояснил Кадыров, добавив, что генплан также предусматривает два варианта прохождения улицы вдоль железной дороги — так называемый проезд № 15.

Варианты развития транспортной сети в Дербышках, предложенные в проекте, помогут в будущем избежать пробок на М7, ул. Мира и всех мостовых переходах через Казанку. Но где конкретно проложат новые дороги и когда их начнут строить, генплан Казани не предусматривает, сообщила заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова.

«Дорога не будет строиться, пока проблема не станет актуальной и насущной. Когда проблема появится, тогда заработает механизм генерального плана, мы будем говорить о проектировании, финансировании», — рассказала она корреспонденту ИА «Татар-информ».

Напомним, что генеральный план Казани будет опубликован 18 июля. Жители города и собственники недвижимости смогут оставить вопрос, замечание или предложение на портале для обсуждений.

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