(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Эпидемиологи Крыма расследуют причины отравления в детском лагере детей из Татарстана. Об этом сообщила главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК Людмила Прокудина.

«В данный момент проводится эпидемиологическое расследование причин возникновения очага и реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий по его локализации», – сообщили в Минздраве.

По словам Прокудиной, сейчас пациенты находятся в инфекционном отделении Евпаторийской городской больницы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет, а состояние – близкое к удовлетворительному.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Следком РК начал свое расследование обстоятельств массового отравления в детском оздоровительном лагере «Лучистый».

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