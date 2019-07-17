(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Министр здравоохранения Татарстана взял под личный контроль ситуацию с отравлением детей в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Министерство осуществляет тесное взаимодействие с коллегами из Республики Крым, которые оперативно информируют врачей Татарстана о состоянии детей, доставленных из детского лагеря», – сообщили в пресс-службе министерства.

Специалисты Минздрава РТ готовы оказать всю необходимую консультативную помощь. Данный вопрос находится под личным контролем министра здравоохранения РТ Марата Садыкова.

По данным источника агентства, в больницу на данный момент госпитализированы 43 ребенка и 4 вожатых из детского оздоровительного лагеря «Лучистый», расположенного в поселке Заозерное в Евпатории. Пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что детский омбудсмен Татарстана посетила детей, отравившихся в крымском лагере «Лучистый».

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